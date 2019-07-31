Haberler» Spor» Haber

Konyaspor'un Hollanda kampı sürüyor

SÜPER Lig ekiplerinden Konyaspor, ikinci etap kamp çalışmalarını Hollanda'da sürdürüyor.

31.07.2019 12:54 Konyaspor'un Hollanda kampı sürüyor
SÜPER Lig ekiplerinden Konyaspor, ikinci etap kamp çalışmalarını Hollanda'da sürdürüyor.
İkinci etap kampı için Hollanda'da bulunan Konyaspor, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Antrenmanın ilk bölümünde iki grup halinde salonda CORE ısınma ve kuvvet çalışması yapılan oyuncular daha sonra sahaya geçerek çabukluk çalışması gerçekleştirdi. Son bölümde 6'ya 4 topla oyun oynanan antrenman, taktik çalışma ile sona erdi.
HAZIRLIK MAÇI İPTAL OLDU
Öte yandan bu akşam Al Fayha ile oynanması planlanan hazırlık maçı rakip takımın isteği doğrultusunda iptal edildi. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Bugün oynayacağımız hazırlık karşılaşması, rakip takımda sakat ve hasta oyuncuların çokluğu nedeniyle Al Fayha takımının talebi üzerine iptal edilmiştir" denildi.


Konyaspor, Hollanda, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
14:46   Ortalık fena karışacak! Fenerbahçe derken Konoplyanka... | Son dakika transfer haberleri...
14:46   Altay'dan Sissoko atağı! | Transfer haberleri...
14:42   Uçağa binen Emre Mor'dan Galatasaray paylaşımı geldi
14:38   Galatasaray Emre Mor transferini açıkladı
14:36   Celso Borges elde kaldı! | Transfer haberleri...
14:32   Galatasaray, Emre Mor'u KAP'a bildirdi
14:32   Miguel Vieira sağlık kontrolünden geçti