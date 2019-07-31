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Konyaspor'un Hollanda kampı sürüyor

Konyaspor Al Feiha ile oynayacağı hazırlık maçı iptal olunca günü antrenmanla tamamladı.

31.07.2019 18:35
Konyaspor'un Hollanda kampı sürüyor
Konyaspor Al Feiha ile oynayacağı hazırlık maçı iptal olunca günü antrenmanla tamamladı. İkinci etap kamp hazırlıklarını 23 Temmuz'dan bu yana Hollanda'da sürdüren Konyaspor, Suudi Arabistan takımı Al Feiha FC ile oynayacağı hazırlık maçı iptal olunca günü antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başlarken, topla oyun ile devam etti. Riad Bajic takımdan ayrı olarak çalıştı. Topla oyun ve taktik çalışma ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi.
(İHA)

Suudi Arabistan, Konyaspor, Hollanda, Güncel

Kaynak: İHA

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