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Konyaspor'un kamp programı belli oldu

Süper Lig takımlarından Konyaspor, 2019-2020 sezonu ikinci yarısı için hazırlık kampını 4-11 Ocak tarihleri arasında Antalya Belek'te yapacak.

01.01.2020 15:31 | Son Güncelleme: 01.01.2020 15:36 Konyaspor'un kamp programı belli oldu
Süper Lig takımlarından , 2019-2020 sezonu ikinci yarısı için hazırlık kampını 4-11 Ocak tarihleri arasında 'te yapacak.

8 günlük kamp döneminde takım üç hazırlık karşılaşması oynayacak. TFF 1. Lig ekipleriyle karşılaşacak Konyaspor, 7 Ocak Salı günü Altınordu, 9 Ocak Perşembe günü Ümraniyespor ve 11 Ocak Cumartesi günü ise Bursaspor ile karşı karşıya gelecek. Antalya kampı sonrası 1 günlük izin yapacak yeşil-beyazlılar, Konya'ya dönerek antrenmanlarına Kayacık Tesisleri'nde devam edecek. - KONYA

Konyaspor, Antalya, Belek, Spor

Kaynak: İHA

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