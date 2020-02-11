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Konyaspor, Ünal Karaman'la anlaşamadı! Bülent Korkmaz'la görüşülecek

Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan ve teknik direktör Aykut Kocaman ile yollarını ayıran İttifak Holding Konyaspor, Ünal Karaman'la görüşse de başarılı teknik adamla anlaşma sağlayamadı. Konyaspor, rotayı Bülent Korkmaz'a çevirdi.

11.02.2020 11:00 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:10

Aykut Kocaman ile yollarını ayıran İttifak Holding , yeni teknik direktörlük görevi için ilk olarak Ünal Karaman ile görüşürken, tecrübeli teknik adam ile anlaşma sağlayamadı.

BİR ARAYA GELECEKLER

Son olarak Trabzonspor'u çalıştıran Ünal Karaman ile anlaşamayan İttifak Holding Konyaspor, rotayı Bülent Korkmaz'a çevirdi. İlk görüşme olumlu sonuçlanırken, taraflar yarın Ankara'da bir araya gelecek.

Anlaşma detaylarında bir pürüz çıkmazsa İttifak Holding Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi başlayacak.

(FutbolArena)

Konyaspor, Ünal Karaman'la anlaşamadı! Bülent Korkmaz'la görüşülecek

İttifak Holding, Bülent Korkmaz, Ünal Karaman, Konyaspor, Spor


HABER YORUMLARI (2)
COMEBACK:ÜNAL hocayla neden anlaşamadılar acaba . aklıma gelen bu adama siyasi bi engel mi var ??? ülkenin herseyi böyle oldu artık
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ADINIZI YAZIN:BÜLENT KORKMAZ GELİRSE BU TAKIM DÜŞER
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