Konyaspor, Ünal Karaman'la anlaşamadı! Bülent Korkmaz'la görüşülecek

Aykut Kocaman ile yollarını ayıran İttifak Holding Konyaspor , yeni teknik direktörlük görevi için ilk olarak Ünal Karaman ile görüşürken, tecrübeli teknik adam ile anlaşma sağlayamadı.

BİR ARAYA GELECEKLER

Son olarak Trabzonspor'u çalıştıran Ünal Karaman ile anlaşamayan İttifak Holding Konyaspor, rotayı Bülent Korkmaz'a çevirdi. İlk görüşme olumlu sonuçlanırken, taraflar yarın Ankara'da bir araya gelecek.

Anlaşma detaylarında bir pürüz çıkmazsa İttifak Holding Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi başlayacak.

(FutbolArena)