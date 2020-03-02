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Konyaspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Konyaspor, Süper Lig'in 25. haftasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

02.03.2020 20:50 | Son Güncelleme: 02.03.2020 20:50Konyaspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
, Süper Lig'in 25. haftasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Konyaspor, Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Yeşil-beyazlılar Kayacık Tesislerinde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki antrenmana takımdan ayrı çalışan ve tedavi olan Serkan Kırıntılı, Deni Milosevic ile Faruku Miya katılmadı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, gruplar halinde oynanan ayak tenisi ile sona erdi. - KONYA

Yeni Malatyaspor, Konyaspor, Spor

Kaynak: İHA

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2.03.2020 21:51:46