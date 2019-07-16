16.07.2019 15:36
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Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor

Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor

KONYASPOR, Bolu kampındaki hazırlıklarını 8'inci gününde de sürdürüyor.



KONYASPOR, Bolu kampındaki hazırlıklarını 8'inci gününde de sürdürüyor. Konyaspor, Bolu'da sürdürdüğü birinci etap kampının 8'inci gününe sabah salonda ve sahada olmak üzere iki bölümde yaptığı antrenmanla başladı. Oyuncular antrenmanın ilk bölümde iki gruba ayrılarak salonda kuvvet ve CORE ısınma çalışması yaptı. Sahada yapılan çalışma ise çabukluk hareketleri ile başladı. 4'e 2 top kapma çalışmasının ardından dönüşümlü olarak taktik çalışması ve topla oyun oynayan oyuncular, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.
Petar Filipovic ve Kadir Kaan Özdemir'in takımla, Amir Hadziahmetovic'in ise takımdan ayrı fizyoterapist yönetiminde çalıştığı antrenmanda yer almayan Fallou Diagne ve Paolo Hurtado ise atletik performans antrenörü yönetiminde çalıştı.

- Konya
Kaynak: DHA
Konyaspor, Sabah, Bolu, Spor

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