08.07.2019 12:29
Haberler» Spor» Haber

Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı

Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı

KONYASPOR, yeni sezon hazırlıklarının ilk bölümü olan Konya etabının son çalışmasını yaptı.

KONYASPOR, yeni sezon hazırlıklarının ilk bölümü olan Konya etabının son çalışmasını yaptı.
Konyaspor, Kayacık Tesisleri'nde 5 Temmuz'da başladığı yeni sezon hazırlıklarının ilk bölümü olan Konya etabının son çalışmasını bu sabah gerçekleştirdi. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleşen antrenman koşu ve topla yapılan ısınma hareketleri ile başladı. Antrenman 2 seri üzerinden yapılan pas çalışması ve tempolu koşu ile devam etti. Minyatür kalelerde oynanan 8'e 8 topla oyun ile antrenman tamamlandı.
Antrenmana izinli olan oyuncular ile takımdan ayrı çalışan Petar Filipovic, Fallou Diagne, Paolo Hurtado, Mustapha Yatabare katılmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmandan detaylar


- Konya
Kaynak: DHA
Konyaspor, Kayacık, Konya, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
12:45   Kaleci Abdülaziz, Osmanlıspor ile sözleşmesini feshetti
12:45   Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı
12:44   Kırkpınar şampiyonu Gürbüz'den 'geleneksel veda' ziyareti
12:44   Doron Lamb, Darüşşafaka Tekfen'de
12:43   Sözleşme imzalamayan futbolcular Bolu'da kampa girdi
12:39   Kayserispor Başkanı Erol Bedir: "Deniz için 3 büyükler ile görüşüyoruz"
12:38   Minik kulaçların sertifika heyecanı