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Konyaspor yönetiminden Aykut Kocaman'a destek

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda TFF 2. Lig temsilcisi Eyüpspor'a elenen İttifak Holding Konyaspor'da kulübün yönetim kurulu, teknik direktör Aykut Kocaman'a destek verdi.

31.10.2019 14:12Konyaspor yönetiminden Aykut Kocaman'a destek
Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda TFF 2. Lig temsilcisi Eyüpspor'a elenen İttifak Holding Konyaspor'da kulübün yönetim kurulu, teknik direktör Aykut Kocaman'a destek verdi.
Konyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenmelerinin beklemedikleri bir durum olduğu belirtildi.
Bir üst tura çıkamamanın hem kendilerini hem de Konyaspor camiasını derinden üzdüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Başta sayın hocamız olmak üzere hepimizi sonuçtan daha çok futbolcularımızın ortaya koyduğu mücadele hayal kırıklığına uğrattı. Ancak bir an önce bu maçı unutup lige geri dönmek durumundayız. Son haftalarda aldığımız sonuçlar nedeniyle hedeflerimizden biraz uzaklaşmış gibi görünüyoruz. Bu açıdan baktığımızda üst sıralara yükselmek ve orada tutunmak için cumartesi günü oynayacağımız Gençlerbirliği maçını muhakkak kazanmamız gerekiyor. Konyaspor Yönetim Kurulu olarak mevcut durumla ilgili yaptığımız değerlendirme sonrasında bir kez daha teknik direktörümüz Aykut Kocaman'ın yanında olduğumuzu güçlü bir şekilde ifade ediyoruz. Her şeyin farkındayız. Gelişmeleri yakından takip ediyor, kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda teknik heyetimizle gerekli istişareleri yapıyoruz. Bu istişareler neticesinde yol haritamızı belirledik. Şu an için ara transfer dönemine kadar elimizdeki kadro ile mücadele edip en iyisini yapmak zorundayız."
Açıklamada, bu süreçte camiayla omuz omuza vererek dünü bir kenara bırakıp sezonun ilk yarısının sonuna kadar Süper Lig'de oynayacakları maçlara odaklanmaları gerektiğine vurgu yapılarak, "Bu vesileyle cumartesi günü evimizde oynayacağımız Gençlerbirliği maçına tüm taraftarlarımızı davet ediyor, her zaman olduğu gibi yine müsabakanın son düdüğüne kadar takımımıza destek vermelerini istiyoruz." denildi.

Türkiye Kupası, Aykut Kocaman, Konyaspor, Spor

Kaynak: AA

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