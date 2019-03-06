Konyaspor Yönetiminden Tbf'ye Ziyaret

Kaynak: AA

Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Abbas Kılınç ve beraberindeki heyet, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu makamında ziyaret etti.Kılınç, federasyona gerçekleştirdikleri ziyaretle ilgili, AA muhabirine açıklamada bulundu.Ziyarette, Konyaspor'a geçen hafta katılan basketbol takımı ve kulübün hayata geçirmeyi planladığı projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını ifade eden Kılınç, "Konyaspor, son yıllarda bütün branşlarda gösterdiği atılım ve başarılı sonuçlar ile tüm dikkatleri üzerine çekmiştir. Son olarak geçtiğimiz hafta Erkekler Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden Selçuklu Basketbol Takımı'nı bünyemize katarak, ismini değiştirip Konyaspor Basketbol adıyla parkelerde yerimizi aldık." diye konuştu.TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyelerini ziyaretlerinin son derece sıcak ve samimi bir havada geçtiğini aktaran Kılınç, "Sonuç itibarıyla da bizleri ziyadesiyle mutlu eden bir görüşme gerçekleştirdik. Konyaspor Kulübünün geldiği noktayı ve projelerimizi anlattık. Sayın Başkan'ın Konyaspor ile ilgili olumlu düşüncelerini duymak bizleri ziyadesiyle mutlu etti." ifadelerini kullandı.Gösterilen misafirperverlikten dolayı tüm TBF ailesine teşekkür eden Kılınç, Konyaspor Kulübü Asbaşkanı Mustafa Aydınalp ve Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Öncan'ın da ziyarette yer aldığını belirtti.