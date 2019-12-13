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Konyasporlu futbolcular, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İttifak Holding Konyaspor'un futbolcusu Nejc Skubic ile Ömer Ali Şahiner, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

13.12.2019 14:46 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:46Konyasporlu futbolcular, AA'nın
İttifak Holding Konya 'un futbolcusu Nejc Skubic ile Ömer Ali Şahiner, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Skubic, AA muhabirlerinin ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Ozan Efeoğlu'nun "Kirpi yavrusu" ve spor kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
Ömer Ali Şahiner ise haber kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de savaşın hedefi çocuklar" fotoğrafından yana oy kullanırken, yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Luceyn'in yüzü Türkiye'de gülüyor", spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğrafını seçti.

Ömer Ali Şahiner, Anadolu Ajansı, Konyaspor, Güncel

Kaynak: AA

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