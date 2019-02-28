28 Şubat 2019, 17:48
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Konyasporlu Jahovic'in Cezasına İndirim

Konyasporlu Jahovic

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Atiker Konyasporlu futbolcu Adis Jahovic'in 2 maç cezasını 1'e indirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Atiker Konyasporlu futbolcu Adis Jahovic'in 2 maç cezasını 1'e indirdi.

Tahkim Kurulunun toplantısından sonra yapılan açıklamada, TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Fenerbahçe karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç men cezası verdiği Jahovic'in cezasının 1'e düşürüldüğü belirtildi.

Cezasını Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor maçında çeken Jahovic, 3 Mart Pazar günü oynanacak Göztepe karşılaşmasında forma giyebilecek. Tahkim Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Yenikadinda Gösterme, Spor
Kaynak: AA


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