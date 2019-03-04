Konyasporlu Jahovic, Kullanmak İstemediği Penaltı Kaçınca Pişman Oldu

Konyaspor ile Göztepe arasında oynanan Süper Lig mücadelesinde ev sahibi ekip, Jahovic'in düşürülmesi sonrasında penaltı atışı kazandı. Yeşil beyazlı taraftarlar penaltıyı Jahovic'in kullanmasını isterken Makedon golcü topu Skubic'e bıraktı. Slovenyalı futbolcunun penaltısını Göztepe kalecisi Beto kurtarırken, Konyasporlu taraftarlar ve futbolcular kaçan penaltı sonrasında büyük üzüntü yaşadı.

Konyaspor-Göztepe maçının son dakikalarında ev sahibi ekip penaltı atışı kazandı. Yerde kalan ve sakatlığı sebebiyle penaltıyı atmak istemeyen Makedon futbolcu topu Skubic'e bıraktı. Yeşil beyazlı taraftarların tezahüratlarına rağmen penaltıyı Skubic atarken Göztepe kalecisi Beto, yaptığı kurtarışla gole izin vermedi.

PENALTILARIN YARISINI KURTARDI

Beto bu kurtarışla Türkiye kariyerinde kalesine atılan 12. penaltıdan 6. sını kurtarmış oldu. Konyasporlu taraftarlar ve futbolcular kaçan penaltı sonrasında büyük üzüntü yaşarken yeşil beyazlı bazı taraftarlar Jahovic'in penaltıyı atmak istememesine tepki gösterdi.

Konyaspor-Göztepe maçı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.