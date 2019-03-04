04 Mart 2019, 10:24
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Konyasporlu Jahovic, Kullanmak İstemediği Penaltı Kaçınca Pişman Oldu

Konyaspor'da forma giyen Adis Jahovic, Göztepe ile oynanan maçta kazanılan penaltıyı kullanmak istemedi, takım arkadaşı penaltıyı kaçırınca pişman oldu.

Konyaspor ile Göztepe arasında oynanan Süper Lig mücadelesinde ev sahibi ekip, Jahovic'in düşürülmesi sonrasında penaltı atışı kazandı. Yeşil beyazlı taraftarlar penaltıyı Jahovic'in kullanmasını isterken Makedon golcü topu Skubic'e bıraktı. Slovenyalı futbolcunun penaltısını Göztepe kalecisi Beto kurtarırken, Konyasporlu taraftarlar ve futbolcular kaçan penaltı sonrasında büyük üzüntü yaşadı.

Konyaspor-Göztepe maçının son dakikalarında ev sahibi ekip penaltı atışı kazandı. Yerde kalan ve sakatlığı sebebiyle penaltıyı atmak istemeyen Makedon futbolcu topu Skubic'e bıraktı. Yeşil beyazlı taraftarların tezahüratlarına rağmen penaltıyı Skubic atarken Göztepe kalecisi Beto, yaptığı kurtarışla gole izin vermedi.

PENALTILARIN YARISINI KURTARDI

Beto bu kurtarışla Türkiye kariyerinde kalesine atılan 12. penaltıdan 6. sını kurtarmış oldu. Konyasporlu taraftarlar ve futbolcular kaçan penaltı sonrasında büyük üzüntü yaşarken yeşil beyazlı bazı taraftarlar Jahovic'in penaltıyı atmak istememesine tepki gösterdi.

Konyaspor-Göztepe maçı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Beto, Konyaspor, Spor


YORUMLAR (3)
TURGAY: defol git dolaroviç göztepeye
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AHMET ERGIN: SON SANIYEDE 1 METREDEN BOMBOŞ KALEYE KAFAYLA GOL ATAMAMAK NE OLUYOR.GİT GÖZTEPE FORMASI GİY.ADAM OLAN YEDIGI TABAGA ETMEZ.TERBIYESIZ JAHOVIC DEFOLLL GİT
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KONYADAN ÇIKARIM YOK: Jahoviç Fener maçında atılınca haksızlığa uğradı zannetmiştim ama dün yaptıklarını görünce beter olsun dedim Tamer Tuna Jahoviç para için Göztepeden gittiğinde muhabirin Jahoviçi ararmısınız sorusuna belki telefonla ararız demişti ama görüyorumki tlf bile aranmayacak biri
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