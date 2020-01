Konyasporlu Nejc Skubic: Bir arada kalma, savaşma ve bu durumu düzeltme zamanı

"Aykut Kocaman benim için en iyi hoca"

"İnanın bu durumdan çıkacağız"

"Ligde talihsiz sonuçlar aldık"

"Takımıma güveniyorum"

"1-2 maç yenildikten sonra özgüvenimizi kaybettik"

"Birini seç derlerse o Ömer Ali olur"

"İlk seçeneğim her zaman Konyaspor

Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ - Namık Kemal KILINÇ/ ANTALYA, - İttifak Holding Konyaspor'un Slovenyalı sağ beki Nejc Skubic, "Transfer teklifleri geçmişte kaldı. Yaklaşık 3 yıl kadar önce. Şu an ne ben ne de bir başkası transferden bahsedecek durumda değiliz. Takımı bırakmak ya da ayrılmaktan bahsetmeyeceğim. Şu an bir arada kalma, savaşma ve bu durumu düzeltme zamanı. Bana soracak olursanız kariyerimin sonuna kadar burada kalmayı tercih ederim" dedi.

Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor'un 30 yaşındaki oyuncusu Nejc Skubic, yeşil-beyazlı takımın Antalya'da devam eden devre arası kampında Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Hazırlıkların iyi gittiğini ve bunun meyvelerini lig maçlarında alacaklarını belirten Nejc Skubic, "Ligde talihsiz sonuçlar alıp, kayıplar yaşadık. Bu da bizim özgüvenimize etki etti. Ancak bunlar geride kaldı. Şimdi pozitif olma zamanı, iyi hazırlanma, iyi çalışma zamanı. Kampa dönecek olursak, takım olarak gerçekten iyi çalışıyoruz. Sıkı antrenmanlar yapıyoruz. Bunun da olumlu sonuçlarını umarım ligde göreceğiz" diye konuştu.

"TAKIM ARKADAŞLARIMA GÜVENİYORUM"

Ligin ikinci yarısı öncesi takım arkadaşlarına güvendiğini dile getiren Skubic, "Her şeyden önce iyi ve sıkı çalışmanız gerekiyor. Her zaman mesleğinize karşı dürüst olmanız gerekiyor. Uzun süre performansınızı korumanız gerekiyor. Bu şekilde de sakatlıksız oynayabilirsiniz. Başarının anahtarı da budur diyebilirim; dürüstlük ve sıkı çalışma. Son dönemlerdeki performansımızdan ve takımın bulunduğu konumdan mutlu değilim. Bunun için kendimizi eleştirmemiz gerekiyor. Bunu sadece ben ya da o değil, herkesin yapması, kendimizi daha fazla zorlamamız gerekiyor. Taraftarlarımızın yüzünü güldürebilmemiz için bunu yapmamız lazım. Ben takımıma güveniyorum. İyi oyunculardan oluşan iyi bir takımız. Önümüzde 17 lig maçımız var, eğer bu dediklerimi yaparsak ben başarıyı yakalayacağımıza, taraftarımızı mutlu edeceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"1-2 MAÇ KAYBETTİKTEN SONRA GÜVENİMİZİ KAYBETTİK"

Ligin ilk yarısında geçirdikleri kötü dönemle ilgili de konuşan Slovenyalı sağ bek, "1-2 maç kaybettikten sonra güvenimizi kaybettik. Burada her şeyin aleyhimize olduğu kısır bir döngünün içine girdik. İyi maçlarımız da oldu, kötü oynadığımız maçlar da oldu. Ancak son 3-4 haftada bu durumu değiştirdik. Daha iyi oynamaya başladık, daha fazla enerji ortaya koyduk. Sahada daha çok kavga etmeye başladık. Ama hayat devam ediyor. Ben puanların geleceğine inanıyorum. Psikolojinin düzelmesi gerekiyor. Özgüvenimizin düzelmesi gerekiyor. Geleceğe bakmalıyız. İyi hazırlanırsak, Ankaragücü karşısında daha farklı bir yüzümüzü gösterebiliriz" dedi.

"SON 8-9 MAÇTA SAVUNMAYA BİRAZ DAHA ÖZEN GÖSTERDİM"

Geçtiğimiz sezonlara göre savunmaya daha çok önem vermesiyle ilgili soruyu ise Skubic şöyle yanıtladı:

"Tabii ki işin savunma kısmına önem vermem gerekiyor. Ancak bu benim hücum özelliğimi kaybettiğim anlamına gelmiyor. Son 8-9 maçta biraz daha savunmaya özen göstermiş olabilirim. Ancak önemli olan benim her seferinde atağa çıkmam değil, hep birlikte bir arada kalmamız. İlk 7 haftada neden sadece 1 kere kaybettik. Savunmada kompakt oyun olduğu için. Savunma gerçekten çok önemlidir. Çünkü 0-0'ı koruduğunuz sürece öne geçmesi şansınız vardır. 20 kere ileri çıkmamın önemi yok. Takım olarak hareket etmemiz daha önemli."

"BİRİNİ SEÇ DERLERSE O ÖMER ALİ OLUR"

Saha içi ve dışında Ömer Ali Şahiner ile çok iyi anlaştığını söyleyen Skubic, şunları kaydetti:

"Ömer Ali ile daha rahatım diyebilirim. Çünkü 4 senedir beraberiz ve kardeş gibiyiz. Hem saha içinde hem dışında çok iyi iletişimimiz var. Ancak oyun açısından bakacak olursak isim çok önemli değil. Benim işim kim gelirse gelsin ona yardımcı olmak, onunla iyi iletişim kurmak. Hep birlikte kalmamız gerekiyor. İletişim kurmamız, birbirimize yardımcı olmamız gerekiyor. Takıma puanı da bunlar getiriyor. Bana bir seçim yap derlerse tabii ki Ömer Ali'yi seçerim. Ama dediğim gibi isim fark etmez. Saha içinde 11'e 11 oynuyoruz. Herkes işini yapar."

"BİR ARADA KALMA, SAVAŞMA VE BU DURUMU DÜZELTME ZAMANI"

Daha önce Avrupa'dan transfer teklifi aldığını ancak gitmediğini söyleyen Skubic, "Transfer teklifleri geçmişte kaldı. Yaklaşık 3 yıl kadar önce. Şu an ne ben ne de bir başkası transferden bahsedecek durumda değiliz. Takımı bırakmak ya da ayrılmaktan bahsetmeyeceğim. Şu an bir arada kalma, savaşma ve bu durumu düzeltme zamanı. Bana soracak olursanız ben kariyerimin sonuna kadar burada kalmayı tercih ederim. Daha önce söylediğim gibi burası benim ikinci evim. Özellikle de bu ara daha çok tercih ederim. Zor zamanlardan geçiyoruz ve bu zor zamanlarda Konyaspor'a sahip çıkmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"İLK SEÇENEĞİM HER ZAMAN KONYASPOR"

İlk seçeneğinin her zaman Konyaspor olduğunu vurgulayan Skubic, "Tabii ki her zaman ilk seçeneğim Konya ve Konyaspor olacaktır. Bunun dışında herhangi bir şey düşünmüyorum bile. Her zaman maçlarda ve antrenmanlarda maksimumumu vermeye çalıştım. Ben profesyonel bir oyuncuyum ve insanlara gösterdiğim yüzüm de bu" dedi.

"AYKUT KOCAMAN BENİM İÇİN EN İYİ HOCA"

Yeşil-beyazlı ekibin teknik direktörü Aykut Kocaman hakkında da konuşan Skubic, şu ifadeleri kullandı:

"Benim için en iyi hoca diyebilirim. Ben buraya Slovenya'dan geldim. Bana güvendi ve 11'de oynattı. Ben de oynarken hem Aykut hoca hem de bütün Konya için kalbimi vererek oynadım. Hoca olarak çok iyi bir hoca, aynı zamanda çok da iyi bir insan. Bu da en değerlisi, en önemlisi. Sadece kendisi değil, aynı zamanda ekibi de çok değerli. Bütün rakiplerimiz için, frikikler, kornerler için çalışmalar, hazırlıklar yapılıyor. Aykut hoca ile çalıştığım için hem mutluyum hem de onurluyum."

"İNANIN BU DURUMDAN ÇIKACAĞIZ"

Son olarak Konyaspor taraftarından kendilerine inanmasını isteyen Nejc Skubic, sözlerini şöyle noktaladı:

"İnanın bu durumdan çıkacağız. İnanın, inanın sezonu daha yukarılarda, daha iyi durumda bitireceğiz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Nejc Skubic'in açıklamaları