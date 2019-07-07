07.07.2019 13:36
Haberler» Spor» Haber

Konyasporlu oyuncular dayanıklılık testinden geçti

Konyasporlu oyuncular dayanıklılık testinden geçti

Konyasporlu futbolcular yeni sezon öncesinde dayanıklılık testinden geçti.

Konyasporlu futbolcular yeni sezon öncesinde dayanıklılık testinden geçti.
Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu hazırlıklarını Kayacık Tesisleri'nde sürdüren Konyaspor'da oyuncular YOYO Testi'nden geçti. 3 gruba ayrılan oyunculara teknik direktör Aykut Kocaman, atletik performans antrenörü Alper Aşçı ve yardımcı antrenörler gözetiminde dayanıklılıklarının ölçüldüğü test uygulandı. Test sonuçlarının ardından oyunculara uygulanacak antrenman programlarının belirleneceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Oyunculara uygulanan testten görüntüler
Detaylar


- Konya
Kaynak: DHA
Konyaspor, Kayacık, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
13:46   Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları
13:40   Günay Güvenç kendine güveniyor
13:39   Altınordu'da altın dönem
13:39   Yukatel Denizlispor'un Afyonkarahisar kampı
13:36   Konyasporlu oyuncular dayanıklılık testinden geçti
13:36   Mısır Federasyonu Başkanı Hani Abu Rida istifa etti
13:33   Akhisarspor'da takımda kalacak yabancılar netleşiyor