07.07.2019 15:32
Haberler» Spor» Haber

Konyasporlu oyuncular dayanıklılık testinden geçti

Konyasporlu oyuncular dayanıklılık testinden geçti

Konyasporlu futbolcular yeni sezon öncesinde dayanıklılık testinden geçti.

Konyasporlu futbolcular yeni sezon öncesinde dayanıklılık testinden geçti.
Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu hazırlıklarını Kayacık Tesisleri'nde sürdüren Konyaspor'da oyuncular YOYO Testi'nden geçti. 3 gruba ayrılan oyunculara teknik direktör Aykut Kocaman, atletik performans antrenörü Alper Aşçı ve yardımcı antrenörler gözetiminde dayanıklılıklarının ölçüldüğü test uygulandı. Test sonuçlarının ardından oyunculara uygulanacak antrenman programlarının belirleneceği belirtildi.


- Konya
Kaynak: DHA
Konyaspor, Kayacık, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
17:12   Dostluk koşusuna bebekleriyle katıldılar
17:06   Hayriye Türksoy Dünya Şampiyonası'na Gitmeyi Garantiledi
17:05   Osman Şahin: "Yine büyük bir şölen yaşanıyor"
17:04   Fenerbahçeli futbolcular taraftarla bir araya geldi
17:00   Kırkpınar'da finalin adı: Ali Gürbüz - Orhan Okulu
16:56   Dünya Superbike Şampiyonası
16:47   Minik judocular Balkan şampiyonu