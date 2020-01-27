Haberler » Güncel » Konyasporlu taraftarlardan binlerce kitap toplandı - Haber

Konyasporlu taraftarlardan binlerce kitap toplandı

"1 Maç Binlerce Kitap On Binlerce Öğrenci" projesi kapsamında, Konyaspor-Galatasaray maçını izlemeye gelen taraftardan çok sayıda kitap toplandı.

27.01.2020 14:08 | Son Güncelleme: 27.01.2020 14:08Konyasporlu taraftarlardan binlerce kitap toplandı
"1 Maç Binlerce Kitap On Binlerce Öğrenci" projesi kapsamında, Konyaspor- maçını izlemeye gelen taraftardan çok sayıda kitap toplandı.
Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle başlatılan "1 Maç Binlerce Kitap On Binlerce Öğrenci" projesi kapsamında, İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray maçı öncesi, Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu girişinde kitap toplama etkinliği düzenlendi.
Günler öncesinden Konya protokolünün sosyal medya ve kitle iletişim araçlarından yaptığı çağrılar sonucu 7'den 70'e birçok taraftar maç öncesi yanında getirdikleri kitapları, kurulan stantlardaki yetkililere teslim etti.
Toplanan kitaplarla kütüphanesi olmayan okullarda kütüphane oluşturulması ve Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan askerlerin isimlerinin verilmesi amaçlanıyor.

Galatasaray, Konyaspor, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:05  SULTANGAZİ'DE ZİNCİRLEME KAZA 6 YARALI (2)
16:05  Çanakkale'de 62 kaçak göçmen yakalandı
16:05  Cesedi bulunan İranlı kadının üzerinden 'canımdan bezdim' notu çıktı
16:05  Yangından kurtulan 2 kardeş etrafı seyretti
16:04  Depremde yaralanan kediyi, Antalya sahiplendi
27.01.2020 16:10:43