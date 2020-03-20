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Koop-İş Sendikası'ndan SYDV çalışanlarına yönelik tedbir alınması çağrısı

Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) çalışanlarının sağlığının korunmasına yönelik tedbirlerin alınmasını talep etti.

20.03.2020 16:36 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:36
Koop-İş Sendikası'ndan SYDV çalışanlarına yönelik tedbir alınması çağrısı
Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) çalışanlarının sağlığının korunmasına yönelik tedbirlerin alınmasını talep etti.
Alemdar, yaptığı yazılı açıklamada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un bugün yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında SYDV'ler aracılığıyla ihtiyaç durumuna bağlı olarak en alt kesime 2 milyar liralık yardım dağıtılacağını açıkladığını hatırlattı.
İhtiyaç sahiplerine verilecek yardımları memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Alemdar, Bakan Selçuk'un açıklamalarının ardından yardımdan faydalanmak isteyen çok sayıda vatandaşın, SYDV'lere gittiğini ve buralarda yoğunluğa neden olduğunu vurguladı.
Koronavirüsün toplum sağlığı açısından büyük bir risk olmaya devam ettiğini belirten Alemdar, şunları kaydetti:
"Bu dönemde, SYDV'lerdeki vatandaş yoğunluğunu, buradaki çalışanların sağlığı açısından tehlikeli buluyoruz. Bu sebeple SYDV çalışanlarının sağlığını koruyacak tedbirlerin alınmasını istiyoruz. 2 milyar liralık yardımdan kimlerin yararlanacağı, yardımın ödeme takviminin düzenli bir şekilde belirlenmesi, çalışanlar ile ihtiyaç sahiplerinin temasının en aza indirecek şekilde düzene konulması, hem üyelerimiz çalışanların hem de vatandaşlarımızın sağlığını koruyacaktır."
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Kaynak: AA

Etiketler : Koronavirüs, Eyüp, Güncel

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