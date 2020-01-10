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Koop İş'ten DAGC'ye ziyaret

Koop İş Erzurum Şube Başkanı Tarık Toğrul ve yönetim kurulu üyeleri Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'ne nezaket ziyaretinde bulundular.

10.01.2020 14:48 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:53Koop İş'ten DAGC'ye ziyaret
Koop İş Şube Başkanı Tarık Toğrul ve yönetim kurulu üyeleri Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'ne nezaket ziyaretinde bulundular.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle gerçekleşen ziyarette bulunan Toğrul ve yönetim kurulu üyeleri, Başkan Feridun Fazıl Özsoy ve nezdinde tüm üyelerin gününü kutladılar.

Tarık Toğrul, gazetecilerin bir kamu görevi ifa ettiklerini belirterek, Erzurum ve yurdun her bölgesinde zor şartlar altında görevini fedakarca yürüten gazetecilerin gününü kutladıklarını söyledi.

DAGC Başkanı Özsoy da gazetecilerin ve basın kuruluşlarının sorunlara rağmen, sorumluluklarının farkında olduklarını ve fedakarca görev yaptıklarını ifade etti. - ERZURUM

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Erzurum, Güncel

Kaynak: İHA

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