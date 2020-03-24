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Koop-İş'ten "ek ödeme, tüm sağlık çalışanlarını kapsasın" çağrısı

Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, Kovid-19'un etkilerini en aza indirmek için mücadele eden tüm sağlık çalışanlarına, işçi-memur ayrımı yapılmaksızın çalıştıkları sürece belirlenen ek ödemenin yapılması çağrısında bulundu.

24.03.2020 15:52 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:52
Koop-İş'ten
Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, Kovid-19'un etkilerini en aza indirmek için mücadele eden tüm sağlık çalışanlarına, işçi-memur ayrımı yapılmaksızın çalıştıkları sürece belirlenen ek ödemenin yapılması çağrısında bulundu.
Alemdar, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye üzerindeki etkilerini en aza indirmek için mücadele eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkürlerini iletti.
Koop-İş olarak her zaman sağlık çalışanlarının yanında olacaklarını vurgulayan Alemdar, Bakan Koca'nın sağlık personelinin ek ödemelerinin iyileştirilmesi, 32 bin yeni sağlık personelinin alınması ve üç aylık zaman diliminde sağlık çalışanlarının ek ödemelerinin tavan yüzde 100 oranında olacağına ilişkin açıklamalarını çok olumlu ve değerli bir adım olarak karşıladıklarını ifade etti.
Alemdar, Sağlık Bakanlığı bünyesinde işçi kadrosu ile hemşire, acil tıp teknisyeni, biyolog, laborant, hasta bakım elemanı, hastane temizlik elemanı gibi binlerce çalışanın bulunduğuna işaret ederek, Bakan Koca'ya şu çağrıda bulundu:
"Bakanlığınıza bağlı iş yerlerinde, aynı saatlerde ve aynı risklerle karşı karşıya kalarak omuz omuza çalıştıkları arkadaşları ile farklı bir muameleye tabi tutulmak işçi unvanlı çalışanlarınızın motivasyonunu olumsuz etkilemektedir.
Açıklanan bu sebeplerle koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkemiz üzerindeki etkilerini en aza indirmek için mücadele eden tüm sağlık çalışanlarına, işçi-memur, geçici-daimi ayrımı yapılmadan ve çalıştıkları sürece belirlenen bu ek ödemenin yapılması hususunda, gereğini, bilgilerinize arz ederiz."
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Kaynak: AA

Etiketler : Memur, İşçi, Güncel

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