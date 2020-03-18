Kooperatif dezenfekte edildi
DÜZCE (İHA) – Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi binasında dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.
18.03.2020 11:39 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:40
DÜZCE (İHA) – Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi binasında dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Başkan Ertan Taşlı: 'Esnaflarımızın sağlıklarını önemsiyoruz. Bu yüzden kurumumuzu virüse karşı dezenfekte ettik' dedi.
Ülke genelinde bir çok noktada dezenfekte çalışmaları titizlikle sürdürülüyor. Düzce'de de Düzce Belediyesi başta olmak üzere, Valilik ve ilçe belediyeleri de dezenfektan çalışmalarını sürdürüyor. Esnafların kredi taleplerini karşılayan Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi de dezenfektasyon çalışmasını gerçekleştirdi. 5. Bölge Birliği Başkanı ve Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı yaptığı açıklamada: "Esnaflarımıza verilen hizmetin en iyi şekilde sürdürüle bilmesi ve Ülke genelinde büyük mücadele verilen corona virüs'ü nedeniyle Çalışanlarımız ve işleri için gelen Esnaflarımızın sağlıklıların önemsiyor bu yüzden Kurumumuzu virüse karşı dezenfekte ettiriyoruz" dedi. - DÜZCE
Ülke genelinde bir çok noktada dezenfekte çalışmaları titizlikle sürdürülüyor. Düzce'de de Düzce Belediyesi başta olmak üzere, Valilik ve ilçe belediyeleri de dezenfektan çalışmalarını sürdürüyor. Esnafların kredi taleplerini karşılayan Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi de dezenfektasyon çalışmasını gerçekleştirdi. 5. Bölge Birliği Başkanı ve Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı yaptığı açıklamada: "Esnaflarımıza verilen hizmetin en iyi şekilde sürdürüle bilmesi ve Ülke genelinde büyük mücadele verilen corona virüs'ü nedeniyle Çalışanlarımız ve işleri için gelen Esnaflarımızın sağlıklıların önemsiyor bu yüzden Kurumumuzu virüse karşı dezenfekte ettiriyoruz" dedi. - DÜZCE
Kaynak: İHA
Manşet
Haberler
Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Güncel
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
Güncel
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle 147 kişi daha hayatını kaybetti
Güncel
Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor
Güncel
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı
Güncel
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti
Güncel
Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı