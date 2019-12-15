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"Kooperatif dostu belediye"

Kırsalda üretimi teşvik etmek adına İzmir Büyükşehir Belediyesi ve kooperatiflerle ortak çalışmaları hayata geçiren Urla Belediyesi, yeni bir işbirliğine daha imza attı.

15.12.2019 10:52 | Son Güncelleme: 15.12.2019 10:57
Kırsalda üretimi teşvik etmek adına İzmir Büyükşehir Belediyesi ve kooperatiflerle ortak çalışmaları hayata geçiren Belediyesi, yeni bir işbirliğine daha imza attı.

Urla Belediyesi ile S.S Kadıovacık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında işbirliği protokolü imzalandı. İmzalanan işbirliğince Urla Belediyesi ile S.S Kadıovacık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi başta tarımsal faaliyetler olmak üzere birçok konuda birlikte hareket edecek. Özellikle 'de karbon ayak izinin en düşük olduğu köy konumunda olan Kadıovacık'ta temiz çevre üzerine de çalışmalar gerçekleşecek.

İşbirliği anlaşmasının imzalanmasının ardından açıklamalarda bulunan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, "Kooperatiflerimiz olmadan kırsalda üretimde istediğimiz noktaya gelemeyiz. Kooperatifler aracılığıyla köylülerimiz ürettikleri ürünleri satma olanağı buluyorlar. Ayrıca Kadıovacık, Türkiye'de ve dünyada ayrı bir öneme sahip. Karbon ayak izinin Türkiye'de en düşük, dünyada ise en düşük ikinci köy konumunda. Kooperatifimiz ile "temiz enerji, temiz kent" ekseninde çalışmalarımız da devam edecek" dedi.

Kadıovacık Muhtarı ve aynı zamanda S.S Kadıovacık Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin başkanlığını sürdüren Ümit Özdemir de yaptığı açıklamada, "Başkanımız her zaman bizlerin yanında. Kırsalda üretim adına gösterdiği çaba için köy halkım adına teşekkür ederim. Birlikte güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum" diye konuştu. - İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Urla Belediyesi, Türkiye, Urla, Güncel

Kaynak: İHA

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