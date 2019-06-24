24.06.2019 11:38
Haberler » Güncel » Haber

Kooperatif üyelerinden Yılmaz ve yönetimine tam destek

Kooperatif üyelerinden Yılmaz ve yönetimine tam destek

Düzce Kamyon ve Tır Taşıyıcılar Kooperatifi Genel Kurulu yapıldı.

Düzce Kamyon ve Tır Taşıyıcılar Kooperatifi Genel Kurulu yapıldı. Genel Kurulda Başkan Orhan Yılmaz ve yönetim kurulu oy birliği ile güven tazeledi.

Son yıllarda yaptığı başarılı çalışmaları ile Düzcelilerin takdirini kazanan, ciddi yatırımlar yaparak hem kooperatif ortaklarının hem de Düzce'ye katma değer kazandıran ve özellikle açtığı benzin istasyonu ile kamyon ve tır şoförlerinin beğenisini kazanan Kamyon ve Tır Taşıyıcıları Kooperatifi Olağan Mail Genel Kurulu yapıldı. Kooperatif binasında yapılan mali genel kurulda kooperatifin mali tabloları ortaklara sunuldu. Yapılan oylama sonucunda ise Başkan Orhan Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerin oy birliği ile güven tazeledi. - DÜZCE
Kaynak: İHA
Orhan Yılmaz , Düzce , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
13:13 - Kazakistan'da Askeri Mühimmat Deposunda Patlama: 11 Yaralı
13:12 Başkan Pekmezci, yerel hizmetleri denetledi
13:12 JÖH'ler Karadeniz dağlarında 'Rojhat' ve 'Rızgar'ın peşinde
13:12 Başkale'de 14 düzensiz göçmen yakalandı
13:12 BM İnsan Hakları Konseyinin 41. oturumu başladı
13:11 Yuvalarından düşen leylek yavrularına şefkat eli
13:10 Şehit yakınları ve gaziler Umre'ye gitti