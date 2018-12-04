Kooperatife Araç Bağışı

04 Aralık 2018 Salı 16:17



04 Aralık 2018 Salı 16:17

Bahadın, Salur, Gümüşkavak, Muğallı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne, TANAP tarafından süt toplama aracı hibe edildi.Kooperatif Başkanı Cemal Dirican, kooperatif adına TANAP'a verilen hibe projesinin kabul edildiğini ve kooperatife 2 tanklı, 2018 model süt toplama aracı hibe edildiğini söyledi.Dirican, kooperatifin iki aracı olduğunu belirterek, "2010 yılında Bahadın Belediyesi'nin katkılarıyla aktif hale gelerek bir süt toplama merkezi kuran kooperatifimiz, bugün Sorgun'un tek süt toplama merkezi durumundadır. Yalnızca Bahadın'daki hayvancılığımıza değil yöremize de katkı sunmaktadır. Desteklerinden dolayı TANAP yetkililerine teşekkür ediyorum." dedi.