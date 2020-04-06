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Kooperatiften ihtiyaç sahiplerine destek

Kooperatiften ihtiyaç sahiplerine destekKUMLUCA Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyeleri, ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne sebze paketleri gönderdi.

06.04.2020 18:48 | Son Güncelleme: 06.04.2020 18:50
Kooperatiften ihtiyaç sahiplerine destek
KUMLUCA Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyeleri, ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne sebze paketleri gönderdi. Kumluca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyeleri, salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan ve çalışamayan dar gelirli ihtiyaç sahibi ailelere sebze ulaştırma konusunda hayırseverlerden gelen talepleri değerlendirdi. Kooperatif üyeleri ilk etapta üyelerinden karşılıksız olarak temin ettiği sebzeleri bir paketleme tesisinde hijyenik şekilde paketletti. Bu ürünler daha sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Birimi'ne teslim edildi. Kooperatif Başkanı Mustafa Çetin, "Hayırseverlerimizin, büyükşehirdeki ihtiyaç sahiplerine sağlıklı gıdayı nasıl ulaştırabiliriz diye bir talebi oldu. Büyükşehir Belediyemiz bu konu ile ilgili olarak bizimle irtibata geçti. Kumluca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak yardım paketlerini üyelerimizden alarak, tüketiciye, ihtiyaç sahiplerine, sağlıklı gıda ulaştırma adına paketledik. Teslim ediyoruz. İnşallah diğer yardım paketlerini de sipariş geldikçe bizlerden talep edildiği müddetçe direkt üreticiden alarak ihtiyaç sahiplerine ve tüketiciye ulaştırmaya çalışacağız. İlk etapta 45 paket civarındaki ürünü gönderdik. Talepler devam ettikçe ürün temininde onlara yardımcı olmaya çalışacağız" dedi. Kooperatiften ihtiyaç sahiplerine destek

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca, Güncel

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Kooperatiften ihtiyaç sahiplerine destek
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Haberler ›› Güncel ››Kooperatiften ihtiyaç sahiplerine destek - Haberler

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