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Kooperatiften maske dağıtımı

Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Sinop'ta maske dağıtmaya devam ediyor.

08.04.2020 14:28 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:28
Kooperatiften maske dağıtımı
Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Sinop'ta maske dağıtmaya devam ediyor. Kooperatif günde 3 ila 5 bin arası maske dağıtımında bulunuyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, işe gitmek için sokağa çıkmaya devam eden vatandaşlar için günde 3 ila 5 bin arası maskeyi ücretsiz dağıtıyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi başkanı Gürsel Öz, "1 Nisan itibarıyla tüm esnafımıza her gün ortalama 3 ila 5 bin adet arası maske dağıtıyoruz. Tüm bakkallarımızı ve küçük esnaflarımıza maskeleri dağıttık. Bunun dışında taksi duraklarına ve dolmuşçulara maske dağıtımı da yaptık. Sadece esnaf değil. Sinop'ta her açık olan işletmelere girerek maske dağıttık. İnsanların bir arada bulunduğu ortamları steril hale getirmeye çalışıyoruz. Burada amaç sadece kendimin hastalığı taşımam değil, karşımdaki esnafımı ve Sinop'u korumak. Çünkü bizler kitle örgütleriyiz. Tabi ki de öncelikli hedeflerimiz var. Esnafımızın ve Sinopumuzun sağlığını korumak zorundayız. Onlarla birlikte sağlıcakla daha güzel günlere gitmek bizim için daha çok önemli. Maske dağıtma işlemimiz devam ediyor ve edecek. Gücümüz yettiğince her türlü yardımı yapıyoruz. Bir paketin içerisinde 10 adet maske var. Bir maske tek kullanımlık çünkü bize göre daha steril oluyor" dedi. - SİNOP

Kaynak: İHA

Etiketler: Sinop, Güncel
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