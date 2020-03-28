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Koordinasyon kurulu telekonferansla toplandı

Türkiye'de etkisi altına alan salgının kontrol altında tutulması amacıyla, Şanlıurfa'da oluşturulan korona virüs koordinasyon kurulu üyeleri, Vali Abdullah Erin başkanlığında telekonferans yöntemiyle toplandı.

28.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:32
Koordinasyon kurulu telekonferansla toplandı
Türkiye 'de etkisi altına alan salgının kontrol altında tutulması amacıyla, Şanlıurfa 'da oluşturulan korona virüs koordinasyon kurulu üyeleri, Vali Abdullah Erin başkanlığında telekonferans yöntemiyle toplandı.

Korona virüs salgınının önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurulların aldıkları kararları hayata geçiren Şanlıurfa Valiliği, aynı tedbirler kapsamında yapılması zorunlu olan toplantıları da telekonferans yöntemiyle gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Kaymakamlar ve kurulda görevli kurum kuruluş amirlerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, virüs salgınına karşı alınan tedbirler değerlendirilerek ilave tedbirler istişare edildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Abdullah Erin, Şanlıurfa, Türkiye, Güncel

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