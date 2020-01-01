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Koordinasyon toplantısında Haliliye konuşuldu

Haliliye Belediyesinin tüm çalışmalarının konuşulduğu ve yapılması planlanan projelerin masaya yatırıldığı koordinasyon toplantısı düzenlendi.

01.01.2020 16:53 | Son Güncelleme: 01.01.2020 16:58 Koordinasyon toplantısında Haliliye konuşuldu
Belediyesinin tüm çalışmalarının konuşulduğu ve yapılması planlanan projelerin masaya yatırıldığı koordinasyon toplantısı düzenlendi. Başkan Canpolat, "Bizler birlik ve beraberlik içerisinde için, ülkemiz için, geleceğimiz için uyum içinde çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir ve Haliliye Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği koordinasyon toplantısı Haliliye Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşti. Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi binasında gerçekleşen toplantıya Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abindin Beyazgül, Haliliye ilçe Başkanı Süleyman Aksu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mahmut Kırıkçı, Daire başkanları, yerel bürokratlar, meclis üyeleri ve birim amirleri katıldı.

Haliliye Belediyesinin yürüttüğü çalışmalar ve yapılması planlanan birçok projenin görüşüldüğü koordinasyon toplantısında konuşan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat toplantının Haliliye için verimli bir toplantı olacağını belirterek şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediye Başkanımıza Haliliye ilçemiz ile ilgili olarak düşünüp tasarladığı koordinasyon toplantısı için teşekkür ediyorum. Bizler birlik ve beraberlik içerisinde Şanlıurfa için, ülkemiz için, geleceğimiz için uyum içinde ahenk içerisinde çalışmamıza devam ediyoruz. Biz Haliliye Belediyesi olarak hem yaptığımız hem de yapacağımız projelerimizi burada arz edeceğiz. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyemiz ile yapacağımız projeleri de hep birlikte değerlendireceğiz."

Toplantıda konuşan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay ise, "Ben bu tür toplantıların hem sorunların çözümü hem de partililerimizin, meclis üyelerimizin kaynaşması noktasında çok öneli olduğunu düşünüyorum. Temennimiz bu toplantıların Haliliye ile başlayıp diğer ilçelerimizle devam etmesidir" dedi.

Koordinasyon toplantısı konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de "Burada Haliliye'yi masa yatıracağız. Haliliye ile ilişkin bütün konuları ile ilgili notlarımızı alacağız. Sonra tekrar bir çalışma yapacağız. Eşleştirme yapacağız. Bunun da aslında bir eşleştirme toplantısı, yapılacak işler için de yerinden talimat toplantısıdır" ifadelerine yer verdi.

İlk açıklamaların ardından toplantı basına kapalı bir şekilde devam etti. - ŞANLIURFA

Mehmet Canpolat, Şanlıurfa, AK Parti, Haliliye, Güncel

Kaynak: İHA

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