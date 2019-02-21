Kop'a 15 Yılda 15,5 Milyar Liralık Yatırım

Kaynak: AA

ENGİN ÖZEKİNCİ - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından, Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamında Konya, Karaman Aksaray ve Niğde'de son 15 yılda yapılan 15,5 milyar liralık yatırımla 850 bin 160 dekar alan sulamaya açılarak, 651 milyon liralık zirai gelir artışı sağlandı.DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Konya Ovası'nın özlediği suya kavuşması için KOP projesinin hızla devam ettiğini söyledi."Tahıl ambarı" olarak nitelendirilen Konya'nın 100 yıllık rüyasına kavuşacağını dile getiren Aydın, şöyle devam etti:"DSİ olarak KOP kapsamında Konya, Niğde, Karaman ve Aksaray illerine 2003-2018 yıllarında toplam 15,5 milyar liralık yatırım yaptık. Bu 4 ilde son 15 yılda 4 içme suyu tesisi, 83 baraj ve gölet, 94 sulama tesisi ve 195 taşkın koruma tesisinin yapımı tamamlanmıştır. 134 tesisin inşaatı devam ederken, 166 tesisin de planlama ve projelendirme aşaması sürmektedir. Tamamlanan sulama tesisleri ile 850 bin 160 dekar tarım alanı sulamaya açılmış ve 651 milyon liralık zirai gelir artışı sağlanmıştır."Aydın, 9 milyon 527 bin 440 dekar alanda da toplulaştırma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Bu kapsamda 2 milyon 677 bin 580 dekar alanda çalışmalarımız tamamlanmıştır. Tamamlanan enerji tesisleri ile yılda 2,4 milyar kilovatsaat elektrik üretilmektedir. Devam eden tesislerin maliyeti 6 milyar lira olup, 2023 yılında bitirilmesi hedeflenmektedir." dedi."GAP'tan sonraki en büyük yatırım"Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de yağışın Türkiye ortalamasının altında kaldığına dikkati çeken Aydın, şu bilgileri aktardı:"Bu illerdeki yağış ortalaması 388 milimetredir. Türkiye ortalamasının 574 milimetre olduğu düşünülürse, bölgemizin az yağış aldığını söyleyebiliriz. Bu gerçek, suyumuzun bir damlasının bile heba edilmemesi gerektiğini ortaya koymaktadır. GAP'tan sonra en büyük sulama yatırımı olma özelliğini taşıyan KOP; sulama, içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyacını karşılamak, yer altı suyu seviyesini dengelemek, taşkına mani olmak, teknolojik ziraat yapmak, üretim artışı sağlamak, hayvancılığı geliştirmek, ağaçlandırma ve çevreyi korumak için geliştirilen, sosyo-ekonomik kalkınmayı hedefleyen insan merkezli bölgesel kalkınma projesidir. Türkiye yüzölçümünün yüzde 8'ini kapsayan proje alanı, aynı zamanda sulanabilir tarım arazilerinin de yüzde 13'ünü oluşturuyor. Ülke nüfusunun yüzde 4'ü, yani 3,2 milyon kişi KOP bölgesinde yaşamaktadır."