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KOP bölgesinde 2 milyon 98 bin 10 dekar alanda toplulaştırma yapıldı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı bölgesindeki Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de 2 milyon 98 bin 10 dekar alanda toplulaştırma yapıldığını bildirdi.

10.01.2020 14:24 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:40KOP bölgesinde 2 milyon 98 bin 10 dekar alanda toplulaştırma yapıldı
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı bölgesindeki , , ve 'de 2 milyon 98 bin 10 dekar alanda toplulaştırma yapıldığını bildirdi.
DSİ'den yapılan açıklamada, 2018'deki yasal düzenleme sonucunda, ülke genelindeki arazilerin toplulaştırma çalışmasını yapma yetkisinin Genel Müdürlüğe verildiği hatırlatıldı.
Sulama projelerinin, arazi toplulaştırmasına bağlı olarak, yatırım maliyetlerinde tasarruf sağlandığına dikkat çekilen açıklamada, toplulaştırma projeleri ile kamulaştırma maliyetlerinin de yüzde 90 azaldığı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Türkiye genelinde tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.
Konya'da geçen yıl 857 bin 90 dekar arazinin toplulaştırıldığına işaret eden Aydın, şunları kaydetti:
"Çalışmalar kapsamında sınırları düzeltilme, arazi tesviyesi, ağaç kök sökümü ve tarla içi yol yapımı hizmetleri yapıldı. Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de 1 Ocak 2019'dan bugüne kadar 36 proje dahilinde 2 milyon 98 bin 10 dekar alanda tarla içi geliştirme çalışmaları tamamlanmıştır. Karaman'da 224 bin 710, Aksaray'da 770 bin 650 ve Niğde'de ise 245 bin 560 dekar arazi toplulaştırıldı. Projelerin tamamının uygulanması sonucu 2020 yılı sonuna kadar 1 milyon 609 bin 470 dekar alanda tarla içi geliştirme çalışmasının tamamlanmasını planlıyoruz."

Aksaray, Karaman, Konya, Niğde, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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