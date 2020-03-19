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Kop Dağı Geçidi'nde ulaşıma kar engeli

Bayburt'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle Kop Dağı Geçidi'nde ulaşım güçlükle sağlandı.

19.03.2020 09:26 | Son Güncelleme: 19.03.2020 09:26
Kop Dağı Geçidi'nde ulaşıma kar engeli
Bayburt'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle Kop Dağı Geçidi'nde ulaşım güçlükle sağlandı.

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Sahil kesiminde yer yer yağmur görülürken, yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı sürüyor. Kar nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapanırken, Bayburt da aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Kop Dağı Geçidi'nde ulaşımda aksamalar yaşandı. Bölgede güvenlik önlemi alan trafik ekipleri, ağır tonajlı araçların zaman zaman geçişine izin vermedi. Karın etkili olduğu güzergahlarda karayolları ve belediye ekipleri kar temizliği çalışmalarını sürdürüyor. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Etiketler : Doğu Karadeniz, Kop Dağı, Bayburt, Güncel

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