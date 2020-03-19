Kop Dağı Geçidi'nde ulaşıma kar engeli
Kop Dağı Geçidi'nde ulaşıma kar engeli Bayburt'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle Kop Dağı Geçidi'nde ulaşım güçlükle sağlandı.
19.03.2020 10:37 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:37
Kop Dağı Geçidi'nde ulaşıma kar engeli
BAYBURT - Bayburt 'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle Kop Dağı Geçidi'nde ulaşım güçlükle sağlandı.Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Sahil kesiminde yer yer yağmur görülürken, yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı sürüyor. Kar nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapanırken, Bayburt da aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Kop Dağı Geçidi'nde ulaşımda aksamalar yaşandı. Bölgede güvenlik önlemi alan trafik ekipleri, ağır tonajlı araçların zaman zaman geçişine izin vermedi. Karın etkili olduğu güzergahlarda karayolları ve belediye ekipleri kar temizliği çalışmalarını sürdürüyor
BAYBURT - Bayburt 'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle Kop Dağı Geçidi'nde ulaşım güçlükle sağlandı.Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Sahil kesiminde yer yer yağmur görülürken, yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı sürüyor. Kar nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapanırken, Bayburt da aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Kop Dağı Geçidi'nde ulaşımda aksamalar yaşandı. Bölgede güvenlik önlemi alan trafik ekipleri, ağır tonajlı araçların zaman zaman geçişine izin vermedi. Karın etkili olduğu güzergahlarda karayolları ve belediye ekipleri kar temizliği çalışmalarını sürdürüyor
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Kop Dağı Geçidi'nde ulaşıma kar engeli
Etiketler : Doğu Karadeniz, Kop Dağı, Bayburt, Genel