"KOP Suyuna Sahip Çık Projesi" protokolü imzalandı

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Devlet Su İşleri (DSİ) 4. Bölge Müdürlüğü arasında suyun doğru ve etkin kullanımı konusunda eğitim vermek ve farkındalık yaratmak için protokol imzalandı.

DSİ 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, "KOP Suyuna Sahip Çık Projesi" çerçevesinde imzalanan protokol kapsamında, DSİ 4. Bölge Müdürlüğü öncülüğünde 25 çiftçiye bilinçli su kullanımı konusunda eğitim verilmesi planlanıyor.

Eğitimin ardından eğitici olarak yetiştirilmiş bu 25 çiftçinin teknik geziler ile bilgi ve farkındalık düzeyinin artırılması daha sonra da diğer çiftçileri bilinçlendirmesi hedefleniyor. Bu çerçevede ziyaret edilecek 20 okulda yaklaşık 200 öğretmen, 1000 öğrenci ve ailelerine ulaşarak suyun etkin ve doğru kullanımı konusunda farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın ise şunları kaydetti:

"Suyun doğru kullanımı konusunda çiftçilerimize olduğu kadar öğrencilere ve öğretmenlerimize ulaşmak da önemli. Öğrenciler geleceğimiz, öğretmenler de geleceğimizi inşa eden kişiler. Bu yüzden projeyi çok önemli buluyorum. Su yapılarının inşa edilmesi için çok büyük emekler sarf ediyoruz, çok büyük maliyetlere katlanıyoruz. Suyun etkin ve doğru kullanımı konusunda farkındalık oluşturmayı da başarmak istiyoruz."

Proje kapsamında belgeseller ve kısa tanıtım filmlerinin çekileceğini, bunların çeşitli kanallarda yayınlanacağını belirten Aydın, "Tarım kenti olan, ancak aldığı yağış miktarı ülke ortalamasının altında kalan Konya ve KOP Bölgesi için suyun bilinçli kullanımı son derece önemli. Bu yüzden çiftçilerimize ve tüm vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum: KOP Suyuna Sahip Çık." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA