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Kopan el parmaklarının yerine nakledilen ayak parmakları hayata bağladı

Kopan el parmaklarının yerine nakledilen ayak parmakları hayata bağladıBolu'da, geçen yıl geçirdiği iş kazasında el parmaklarından 8 tanesini kaybeden 2 çocuk babası Serdar Kurt, 2 ayak parmağının sağ eline nakledilmesiyle elini yeniden kullanabilir hale geldi.

22.11.2019 11:21 | Son Güncelleme: 22.11.2019 11:26
Kopan el parmaklarının yerine nakledilen ayak parmakları hayata bağladı
Bolu'da, geçen yıl geçirdiği iş kazasında el parmaklarından 8 tanesini kaybeden 2 çocuk babası Serdar Kurt, 2 ayak parmağının sağ eline nakledilmesiyle elini yeniden kullanabilir hale geldi. Kurt, ameliyatın ardından hayata yeniden bağlandığını ifade ederek, Elimdeki parmaklara alıştım. Gerçekten çok mutluyum. Dünyaya yeniden gelmiş gibiyim dedi.
Bolu'da, Organize Sanayi bölgesinde bulunan bir demir çelik fabrikasında çalışan 2 çocuk babası Serdar Kurt, geçen yıl Nisan ayında iş kazası geçirdi. Kurt, geçirdiği kazada el parmaklarından 8 tanesini kaybetti. Kurt, bir daha hiçbir iş yapamayacağını düşünerek umutsuzluğa kapılarak derdine çözüm bulmak için internet üzerinden araştırma yaptı. İstanbul Baltalimani Kemik Hastanesinde çeşitli protezler yapıldığını öğrendi. Serdar Kurt, babasıyla birlikte hastaneye gidip El Cerrahisi Doktoru Prof. Dr. Kahraman Öztürk'e muayene oldu. Dr. Kahraman Öztürk, Serdar Kurt'a protezin bir faydası olmayacağını söyleyerek, sol ayağından alınacak 2 parmağın sağ eline nakledilmesi önerisinde bulundu. Serdar Kurt öneriyi kabul etti, ameliyat yapıldı. Serdar Kurt'un sol ayağından alınan iki parmak sağ elinin yüzük ve orta parmağına nakledildi.
Başarılı ameliyatın ardından yaklaşık 1 ay hastanede yatan Kurt daha sonra taburcu oldu. Serdar Kurt, yeniden sağ elini kullanabilmeye başladı. Her işini kendi halledebilen ve parmaklarını normal bir şekilde hareket ettirebilen Serdar Kurt, şunları söyledi
Büyük bir iş kazası geçirdim. Sağ 4, sol 4 olmak üzere 8 parmağımı kaybettim. O anda hayatımın benim için bittiğini düşünüyordum. Artık çalışamayacağımı, bir iş yapamayacağımı düşünüyordum. Kendi ihtiyaçlarımı göremeyeceğimi düşünüyordum. En büyük destekçim babam oldu. Babamla araştırma yaptık. İnternette Baltalimanı Hastanesi'nde protez yapıldığını duyduk. Randevu aldık. Kazadan yaklaşık 4-5 ay sonra gittik. Baltalimanı Kemik Hastanesi'nde Prof. Dr. Kahraman Öztürk ile görüştük. Kahraman Öztürk hoca protezin bana bir faydası olmayacağını söyledi. Sadece görünüm amaçlı işe yarayacağını söyledi. Ama parmaktan yapabiliriz dedi. Yüzde 95, yüzde 97 arasında operasyonun başarılı olduğunu söyledi. Hocama güvendim ve çok da başarılı bir ameliyat oldu. 17 saat sürdü ameliyatımız. Yaklaşık 2-3 gün yoğun bakımda yattım. 1 aya yakın da normal odada yattım.
Kendisini dünyaya yeniden gelmiş gibi hissettiğini belirten Kurt, Elimdeki parmaklara alıştım. Gerçekten çok mutluyum. Dünyaya yeniden gelmiş gibiyim. Kızımla çarşıya çıkamazdım. Kızım elimi tutamazdı. Ben kendim de utanırdım. O yüzde çarşıya gitmek istemezdim. Kızım da önceden korkuyordu. Ama şu anda çok şükür eksiklik hissetmiyorum. Her işimi de görüyorum. Herkes soruyor, parmaklarıma şaşırıyor. Ben de soranlara açıklama yapıyorum. Hemen herkes doktorun ismini hastaneyi soruyor. diye konuştu.
Kopan el parmaklarının yerine nakledilen ayak parmakları hayata bağladı

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Kaynak: DHA


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