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Kopan elektrik kablosu terasta oturan vatandaşın üzerine düştü

Kopan elektrik kablosu terasta oturan vatandaşın üzerine düştü Meraklı kalabalık sokağa çıkma yasağını dinlemedi, polis anons yaptı Manisa'da direk üzerinde bulunan bir trafodaki elektrik kablolarının birbirine değerek patlaması sonucu kopan kablo, evinin terasında oturan vatandaşın üzerine...

11.04.2020 19:10 | Son Güncelleme: 11.04.2020 19:11
Kopan elektrik kablosu terasta oturan vatandaşın üzerine düştü
Meraklı kalabalık sokağa çıkma yasağını dinlemedi, polis anons yaptı
MANİSA - Manisa 'da direk üzerinde bulunan bir trafodaki elektrik kablolarının birbirine değerek patlaması sonucu kopan kablo, evinin terasında oturan vatandaşın üzerine düşerek yaralanmasına sebep oldu. Olay sonrası sokakta toplanan kalabalığı polis, anons yaparak evlerine girmeleri konusunda uyardı.
Olay, Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Bayındırlık Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2913 Sokak üzerinde bulunan direk tipi trafodaki elektrik kabloları birbirine değerek patladı. Patlama sonucu kablolar koparken, kopan bir kablo evinin terasında oturan Ahmet A.'nın üzerine düştü. Durumu gören vatandaşlar 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ahmet A. Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, olayı duyan mahalleli sokağa akın etti. Anonslarla sokağa çıkma yasağını hatırlatan polis ekipleri, vatandaşları evlerine girmeleri konusunda uyardı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kopan elektrik kablosu terasta oturan vatandaşın üzerine düştü

Kaynak: İHA

Etiketler: Manisa, Polis, 3. Sayfa
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