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Kopan kaya parçaları gencin üzerine böyle düştü

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yağış nedeniyle kopan kaya parçalarının üzerine düştüğü Halit Ö.'nün hayatını kaybettiği anların feci görüntüleri ortaya çıktı.

19.08.2019 11:18 Kopan kaya parçaları gencin üzerine böyle düştü
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yağış nedeniyle kopan kaya parçalarının üzerine düştüğü Halit Ö.'nün hayatını kaybettiği anların feci görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Halit Ö., ailesiyle beraber Yahyalı ilçesinde bulunan Kapuzbaşı Şelaleleri'ne pikniğe gitti. Halit Ö.'nün kafasına gezdiği sırada aşırı yağmurdan dolayı kaya parçaları düştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Halit Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Halit Ö.'nün cenazesi, yapılan incelemenin ardından Yahyalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Feci olay güvenlik kamerasında

Öte yandan, meydana gelen olay güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, yolda yürüyen Halit Ö.'nün annesiyle birlikte gezdiği ve bir anda kopan kaya parçalarının üzerine düştüğü görüldü. Görüntülerde, Halit Ö.'nün yanında bulunan annesinin de paniklediği ve bir kişinin koşarak yanlarına geldiği saniye saniye kaydedildi. - KAYSERİ

Kayseri, Yahyalı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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