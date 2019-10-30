Haberler » Güncel » Bursa'da ilginç kaza! Kopan vincin demiri suratına çarpan adam ağır yaralandı

Bursa'da ilginç kaza! Kopan vincin demiri suratına çarpan adam ağır yaralandı

Bursa'da bir kamyona vinç yardımıyla tomruk yükleyen bir kişi, vincin kopan demirinin yüzüne isabet etmesi ile ağır yaralandı. Kafasından ve yüzünden yaralanan şahsın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

30.10.2019 18:25Bursa'da ilginç kaza! Kopan vincin demiri suratına çarpan adam ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ilginç bir kaza yaşandı. Kamyona tomruk yükleyen bir adam, kopan vinç demirinin suratına isabet etmesi ile ağır yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, tomruk yükleyen bir adam, kopan vinç demirinin suratına isabet etmesi ile ağır yaralandı.

Olay Çeltikçi Mahallesi'nde bulunan bir ağaç işletmesinde meydana geldi. Yanındakilerle birlikte bir kamyona vinç yardımıyla tomruk yükleyen Ekrem Ş, vincin kopan demirinin yüzüne isabet etmesi ile ağır yaralandı.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Kafasından ve yüzünden yaralanan şahıs, özel bir otomobil ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavisi devam eden Ekrem Ş'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla alakalı tahkikat devam ediyor.


Çeltikçi, İnegöl, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:20 Suriye sınırına sevkiyat
21:20 Karaman'da sahte para operasyonu
21:20 Kayseri'de Cumhuriyet gösterisi
21:20 "Erdoğan'ın doğru direnişi, şimdiye kadar gösterilmiş en görkemli pozisyondur"
21:18 5 ton Taşköprü sarımsağı yandı
21:16 Antalya onur ünlü'nün diyalogsuz filmi 'topal şükran'ın maceraları'na büyük ilgi
21:15 Gürcistan Başbakanı Gakharia Türkiye'ye geliyor
30.10.2019 21:22:07