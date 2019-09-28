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Köpeğe çarpan motosikletteki 2 kişi su kanalına düştü

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yola atlayan köpeğe motosiklet çarptı.

28.09.2019 09:00Köpeğe çarpan motosikletteki 2 kişi su kanalına düştü
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yola atlayan köpeğe motosiklet çarptı. Kaza sonrası su kanalına yuvarlanan 2 genç yaralandı.

Kaza, Şarköy - İstanbul yolu üzeri ilçe merkezi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, piknik dönüşü ilçe merkezi istikametine seyreden Serkan P. (25) yönetimindeki motosiklet, yola atlayan köpeğe çarptı.

Kaza sonrası su kanalına yuvarlanan Serkan P. ve arkasındaki arkadaşı Ahmet T. yaralandı. Yaralı 2 genç, Şarköy Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Süleymanpaşa'ya sevk edildi.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Şarköy, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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