05.07.2019 15:09
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Köpeğe çarpan otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Köpeğe çarpan otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Diyarbakır'da köpeğe çarpan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Diyarbakır'da köpeğe çarpan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır- Mardin karayolu Ovabağ Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen ilgilere göre, 06 RVM 80 plakalı otomobilin sürücüsü, seyir halindeyken önüne çıkan köpeğe çarptı. Çarpma sonrası sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç, şarampole yuvarlanarak durabildi. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırılırken güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
Diyarbakır, Mardin, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
16:11   Siirt'te tefeci operasyonunda 2 tutuklama
16:10   Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 Yaralı
16:08   Karayollarına ait kamyon yanarak kül oldu
16:08   Hatay Valiliğinden patlama ile ilgili açıklama
16:07   1. derece askeri yasak bölgede PKK'lı terörist yakalandı
16:07   Nallıhan'da yağmur sonrası su baskınları yaşandı
15:58   Kastamonu'da otomobil takla attı: 5 yaralı