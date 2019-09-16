Haberler » 3. Sayfa » Haber

Köpeğe çarpan otomobil takla atarak şarampole devrildi: 1 ağır yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde karayoluna çıkan köpeğe çarpan otomobil takla atarak şarampole devrildi.

16.09.2019 00:29Köpeğe çarpan otomobil takla atarak şarampole devrildi: 1 ağır yaralı
Manisa'nın Kula ilçesinde karayoluna çıkan köpeğe çarpan otomobil takla atarak şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Esenyazı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametinden Uşak istikametine seyir halinde olan Celal Kahreman(48) idaresindeki 03 L 4812 plakalı otomobil, Esenyazı Kavşağı yakınlarında karayoluna çıkan köpeğe çarptı. Daha sonra kontrolden çıkan otomobil, takla atarak şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Celal Kahreman ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kahreman, Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kahreman'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Manisa, Kula, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
03:12 İskenderun'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi yağmur hayatı olumsuz etkiledi
02:49 Yoldan çıkan otomobil takla atarak ağaçlara takıldı
02:05 Bodrum'da Makilik alanda çıkan yangın korkuttu
01:58 TEM Otoyolda otomobil ile ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
01:56 Pendik'te trafik kazası; 2 ölü 1 yaralı
01:25 Bodrum'da Makilik alanda korkutan yangın
01:22 TEM Otoyolunda trafik kazası: 4 yaralı