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Köpeğe çarpınca aracından indi, başka bir aracın çarpması sonucu öldü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde köpeğe çarptıktan sonra kontrol için aracından inen sürücü, başka bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

28.12.2019 10:24 | Son Güncelleme: 28.12.2019 10:29 Köpeğe çarpınca aracından indi, başka bir aracın çarpması sonucu öldü
'nın ilçesinde köpeğe çarptıktan sonra kontrol için aracından inen sürücü, başka bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Ölen kişinin Kocaeli Uluslararası Öğrenciler Biriminde çalışan Muhammet Yaman olduğunu öğrenen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı.

Kaza, Akyazı ilçesi Ormanköy Mahallesi ile Akyazı merkez arasında yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muhammet Yaman yönetimindeki 41 NY 886 plakalı otomobil köpeğe çarptı. Sürücü Yaman, otomobili durdurarak kontrol etmek için otomobilden aşağı indi. Yoldaki araç parçalarını toplamaya çalışan Yaman'a, O.A. idaresindeki başka bir otomobil çarptı. Sürücüye çarpan otomobil yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kaza sonrası olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Muhammet Yaman'ın öldüğünü belirledi. Yaşanan olay sonrası ölen sürücünün hamile eşi H.Y. ise şok geçirdi. Sağlık ekipleri hamile olan kadını ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, hayatını kaybeden kişinin Kocaeli Uluslararası Öğrenciler Biriminde çalışan Muhammet Yaman olduğu öğrenilirken, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. - SAKARYA

Sakarya, Akyazı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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