01.07.2019 11:47
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Köpeğe çarpmamak için direksiyon kırdı: 5 yaralı

Köpeğe çarpmamak için direksiyon kırdı: 5 yaralı

DİYARBAKIR'da aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran Nurettin Canseven'in kontrolünden çıkan haifi ticare araç, tarlaya devrildi.

DİYARBAKIR'da aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran Nurettin Canseven'in kontrolünden çıkan haifi ticare araç, tarlaya devrildi. Kazada, araçta bulunan 5 kişi yaralandı.
Kaza, bu Sabah Diyarbakır-Elazığ karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Ergani yönünden gelen 55 EZ 313 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Nusrettin Canseven, yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu aniden kırdı. Kontrolden çıkan araç, taklalar atıp, buğday hasadı yapılan tarlaya devrildi. Kazada, araçta bulunan 5 kişi yaralandı. İhbarla Kaza yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye araçta sıkışan yaralıları çıkarırken, sağlık görevlileri ise ilk müdahalede bulundu. Ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen yaralılar, acil serviste tedaviye alındı. Yaralılardan Azize Canseven'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.


- Diyarbakır
Kaynak: DHA
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