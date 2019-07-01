01.07.2019 13:04
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Köpeğe çarpmamak için direksiyon kırdı: 5 yaralı (Tekrar)

Köpeğe çarpmamak için direksiyon kırdı: 5 yaralı (Tekrar)

DİYARBAKIR'da, yola fırlayan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran Nurettin Canseven'in kontrolünden çıkan hafif ticari araç, tarlaya devrildi.

DİYARBAKIR'da, yola fırlayan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran Nurettin Canseven'in kontrolünden çıkan hafif ticari araç, tarlaya devrildi. Kazada, araçtaki 5 kişi yaralandı.
Kaza, bu sabah Diyarbakır- Elazığ karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Ergani yönünden gelen 55 EZ 313 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Nusrettin Canseven, yola fırlayan köpeğe çarpmamak için direksiyonu aniden kırdı. Kontrolden çıkan araç, taklalar atıp, buğday hasadı yapılan tarlaya devrildi. Kazada, araçta bulunan 5 kişi yaralandı.
İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye araçta sıkışan yaralıları çıkarırken, sağlık görevlileri ilk müdahalede bulundu. Ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen yaralılar, acil serviste tedaviye alındı. Yaralılardan Azize Canseven'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.


- Diyarbakır
Kaynak: DHA
Diyarbakır , Elazığ , Sabah , Güncel

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