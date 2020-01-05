Haberler » Güncel » Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, minibüs şarampole uçtu - Haber

Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, minibüs şarampole uçtu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sürücü önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca minibüs şarampole uçtu.

05.01.2020 14:10 | Son Güncelleme: 05.01.2020 14:11
'nın ilçesinde sürücü önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca minibüs şarampole uçtu. 2 kişinin öldüğü kazada, 9 kişi de ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinden Denizli'ye akraba ziyaretine giden İbrahim Tufan yönetimindeki 07 FUN 25 plakalı minibüs, Salihli-Alaşehir karayolu Örnekköy mevkiinde sürücü yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca şarampole yuvarlandı. Adeta can pazarının yaşandığı kazada minibüste bulunan Gamze Çiftçi (35) ve Muzaffer Kurt (55) hayatını kaybederken, 9 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alaşehir ve Salihli'de bulunan hastanelere sevk edilen yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Jandarmanın kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.
(Hüseyin Keskin/İHA)
Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, minibüs şarampole uçtu

Alaşehir, Salihli, Manisa, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

14:38   Jandarmadan kaçmaya çalışırken çamura saplanan araçtan uyuşturucu çıktı - Haber
14:38   Elazığ'da 105 köy yolu, kardan kapandı - Haber
14:38   Sarıkamış şehitleri, Sis Dağı'ndaki yürüyüşle anıldı - Haber
14:38   Ailesinin hukuk mücadelesiyle şehit sayıldı - Haber
14:37   İdlib'deki bombardımandan evlerinin toprağını öpüp kaçtılar (3) - İDLİB - Haber
13:27   İranlı komutan Süleymani'nin cenazesi 4 şehre götürülecek - Haber
10:21   Kasım Süleymani suikastı sonrasında, İran'ın olası intikam senaryoları ortaya çıktı - Haber
09:43   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ruhani'ye: Öfkenizin farkındayım - Haber
09:25   İstanbul trafiğindeki seyyar satıcıların aylık gelirleri 6 bin liraya ulaşıyor - Haber
09:24   Doberman cinsi köpek "Bobo" ameliyat edilmezse göremeyecek - Haber
5.01.2020 14:45:20