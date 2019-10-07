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Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde Ürgüp-Kayseri yolunda meydana gelen kazada araç sürücüsü köpeğe çarpmamak için kaza yaptı.

07.10.2019 10:27Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde Ürgüp- Kayseri yolunda meydana gelen kazada araç sürücüsü köpeğe çarpmamak için kaza yaptı.

Kaza bugün saat 9.30 sıralarında Ürgüp - Kayseri Yolu 10. Km'de meydana geldi. Kayseri istikametine seyreden 50 FS 802 plakalı otomobil, Bozca köyü yakınlarında aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla atarak yolun sağında bulunan alana devrildi.

Kazayı görenlerin yardım etmesi sonucu araçta bulunan biri çocuk 3 kişi araçtan çıkarılırken, araçta bulunanlar kazayı burunları bile kanamadan atlattı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Kayseri, Ürgüp, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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