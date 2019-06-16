16.06.2019 15:20
Haberler»3. Sayfa » Haber

Köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç ağaca çarpıp takla attı

Köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç ağaca çarpıp takla attı

Gaziantep'te bir araç aniden karşısına çıkan köpeğe çarpmamak için ani manevra yapınca ağaca çarpıp takla attı.

Gaziantep'te bir araç aniden karşısına çıkan köpeğe çarpmamak için ani manevra yapınca ağaca çarpıp takla attı. Kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Gaziantep- Kilis karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. 20 BSC 07 plakalı aracın sürücüsü S.B., önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, yol kenarındaki ağaçlara ve istinat duvarına çarparak takla attı. Güçlükle durabilen araçtaki 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay yerine gelen jandarma ve polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
Kilis, Gaziantep, Araç, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
16:52 Yola çıkan köpek, kazaya neden oldu; anne ve oğlu yaralandı
16:52 TİM Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni
16:52 GAZİANTEP Yola çıkan köpek, kazaya neden oldu; anne ve oğlu yaralandı
16:52 ANKARA Sokak hayvanları için şehir şehir gezecek
16:52 TEKİRDAĞ Polis, trafiği durdurup yeni kimlik çıkartarak Süleyman'ı sınava yetiştirdi
16:52 KAYSERİ Mahalleli, enerji santralinin dumanları yüzünden maskeyle geziyor
16:52 ANKARA 'Dalsın Kızlar' projesiyle kadınlar su altındaki plastik poşet ve pet şişeleri temizleyecek