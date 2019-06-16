Köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç ağaca çarpıp takla attı

Gaziantep
'te bir araç aniden karşısına çıkan köpeğe çarpmamak için ani manevra yapınca ağaca çarpıp takla attı. Kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Gaziantep- Kilis
karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. 20 BSC 07 plakalı aracın sürücüsü S.B., önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç
, yol kenarındaki ağaçlara ve istinat duvarına çarparak takla attı. Güçlükle durabilen araçtaki 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay yerine gelen jandarma ve polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - GAZİANTEP