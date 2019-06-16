16.06.2019 15:36
Haberler»Güncel » Haber

Köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil devrildi: 2 yaralı

Gaziantep'te sürücüsünün yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapması sonucu devrilen otomobildeki anne ve oğlu yaralandı.

Gaziantep'te sürücüsünün yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapması sonucu devrilen otomobildeki anne ve oğlu yaralandı.
Selda Başaran'ın (30) kullandığı 27 BSC 07 plakalı otomobil, Gaziantep- Kilis kara yolunun 5. kilometresinde seyir halindeyken yola aniden köpek çıktı. Başaran'ın, köpeğe çarpmamak için manevra yapması sonucu otomobil devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki oğlu Fevzi Erdem Başaran (16) yaralandı.
Sağlık ekiplerince kent merkezindeki bir özel hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil devrildi: 2 yaralı
Kaynak: AA
Kilis, Anne, Gaziantep, Güncel

Son Dakika Haberleri
16:48 Kaymakam Kaya'dan KGY Cemiyetine Ziyaret
16:48 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Kıraat araştırmaları merkezlerine ihtiyaç var"
16:48 İki otomobil çarpıştı: 3 Yaralı
16:48 Otomobil, direğe çarptı: 6 yaralı
16:48 Le Mans 24 Saat Yarışı'nın galibi Toyota
16:47 Ford Otomotiv, Türkiye'nin lideri!
16:47 DEVLET BAHÇELİ CUMHUR İTTİFAKI, İSTANBUL'U YÜCELTMEYE YEMİNLİDİR -3