Haberler » Güncel » Haber

Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca bariyere çıktı

ERZURUM'da, yola fırlayan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil, yolun sağındaki bariyerin üzerine çıktı.

23.09.2019 19:05Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca bariyere çıktı
ERZURUM'da, yola fırlayan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil, yolun sağındaki bariyerin üzerine çıktı. Kazada otomobilde hasar oluşurken, sürücü Emrah Seven (26) şans eseri yara almadan kurtuldu.
Kaza, saat 17.30 sıralarında merkez Yakutiye ilçesi sınırlarındaki Kars Kapı Şehitliği önünde meydana geldi. Pasinler ilçesinden Erzurum'a gelen Emrah Seven, aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için yönetimindeki 36 AF 479 plakalı otomobille manevra yapınca savrulup, yol kenarındaki bariyere çıktı. Bariyerin üzerinde yaklaşık 10 metre kayan otomobil bir süre sonra durdu. Otomobilin içinden kendi imkanlarıyla çıkan Seven, kısa süreli şok yaşadı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan Seven, "Köpek çıktı, köpeğe vurmayayım diye bariyere çıktım" diye konuştu. Otomobil vinçle bariyerin üstünden alındı.



Erzurum, Emrah, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:38 Çukurca'da temizlik çalışmaları
20:38 - TBMM Başkanı Şentop: "Nahçıvan Anlaşması, Türk dünyası için sağlam zemindir"
20:37 Tur operatörünün iflası, muğla'da turizmcileri endişelendirdi (2)
20:37 Yunanistan sınırında 5 göçmen tüfekle vurulmuş halde yaralı bulundu
20:36 Kılıçdaroğlu'dan 'geçmiş olsun' telefonu
20:36 Bağcılar'da sahte içki operasyonu
20:35 Pendik'te orman yangını çıkardığı iddia edilen kişiye tutuklama istemi