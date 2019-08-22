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Köpeğe çarpmamak için refüjdeki ağaca çarptı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir sürücü, önüne çıkan bir köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca refüjdeki ağaca çarptı.

22.08.2019 09:59 Köpeğe çarpmamak için refüjdeki ağaca çarptı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir sürücü, önüne çıkan bir köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca refüjdeki ağaca çarptı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.


Finike istikametinden Kumluca yönüne seyir eden Ali K. (31) idaresindeki 07 VCY 28 plakalı otomobil, Ahmet Ali Ağa Bulvarı üzerinde yoldan çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Kazada araç kullanılamaz hale gelirken araç sürücüsü Ali K. yaralandı. Ali K. önüne bir köpek çıktığını ve köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdığını ardından da refüjdeki ağaca çarptığını belirtti.


Sürücü, olay yerine gelen 112 sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla götürüldüğü Kumluca Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA


Antalya, Kumluca, Finike, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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