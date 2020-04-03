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Köpeğe çarpmamak için tırı ile 5 metrelik istinat duvarından uçtu

Köpeğe çarpmamak için tırı ile 5 metrelik istinat duvarından uçtu Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadı Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, tı ile 5 metrelik istinat duvarından aşağı uçtu.

03.04.2020 10:28 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:29
Köpeğe çarpmamak için tırı ile 5 metrelik istinat duvarından uçtu
Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadı
KOCAELİ - Kocaeli 'nin Gölcük ilçesinde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, tı ile 5 metrelik istinat duvarından aşağı uçtu. Tır sürücüsü kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.
Kaza, sabah saatlerinde Kocaeli'nin Gölcük ilçesi D130 Karayolu Değirmendere Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.M. idaresindeki 63 KV 403 plakalı tır ile İzmit istikametinde seyir halindeyken, önüne bir anda köpeğe çarptı. A.M., köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yol kenarındaki 5 metrelik istinat duvarından aşağı uçtu. Kazayı burnu bile kanamadan atlatan A.M., kendi imkanları ile araçtan çıktı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sürücü A.M., kontrol amaçlı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Duvarda asılı halde kalan tır ise vinç yardımı ile kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Köpeğe çarpmamak için tırı ile 5 metrelik istinat duvarından uçtu

Kaynak: İHA

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