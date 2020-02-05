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Köpeğe eziyet eden yabancı uyruklu kişiye 947 tl ceza

Köpeğe eziyet eden yabancı uyruklu kişiye 947 TL cezaKAYSERİ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, köpek döverek eziyet eden yabancı uyruklu 1 kişiye 947 TL. adli para cezası uyguladı.

05.02.2020 21:30 | Son Güncelleme: 05.02.2020 21:31
Köpeğe eziyet eden yabancı uyruklu kişiye 947 TL ceza
KAYSERİ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, köpek döverek eziyet eden yabancı uyruklu 1 kişiye 947 TL. adli para cezası uyguladı.
Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi ilçesinin Kılıçarslan Mahallesinde bir köpeğe eziyet edildiği iddiası üzerine çalışma başlattı. Bölgeye giden ekipler, yabancı uyruklu bir kişinin sokak köpeğine eziyet ettiğine şahit oldu. Köpeğe eziyet eden kişiye 947 TL. adli para cezası uyguladı. Dövülen köpek ise bakım ve tedavisi yapılmak üzere Molu Geçici Köpek Bakımevi'ne götürüldü. Barınakta veteriner hekim tarafından tedavisi yapılan köpeğin aldığı darbeler nedeniyle vücudunda ödem oluştuğu kaydedildi.
Öte yandan yaşanan yabancı uyruklu kişinin köpeğe şiddet uyguladığı anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin elinde sopayla köpeği kaldırarak yere attığı görüldü.
Köpeğe eziyet eden yabancı uyruklu kişiye 947 tl ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Güncel

Kaynak: DHA


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